Махачев одним словом отреагировал на победу Дураева в Претендентской серии Даны Уайта

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, одним словом отреагировал на победу другого российского бойца MMA Альберта Дураева в поединке Претендентской серии Даны Уайта с Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой.

«Заслужил», — написал Махачев в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» Ислама Махачева

Альберт Дураев одержал победу над Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой сабмишеном в первом раунде на 3:29. Россиянин получил шанс на подписание контракта с промоушеном UFC. До этого Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в пятираундовом поединке против поляка Петра Штруса.

Напомним, после своей победы Дураев попросил президента UFC Дану Уайта дать ему контракт с промоушеном.