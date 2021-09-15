Махачев одним словом отреагировал на победу Дураева в Претендентской серии Даны Уайта

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, одним словом отреагировал на победу другого российского бойца MMA Альберта Дураева в поединке Претендентской серии Даны Уайта с Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой.
«Заслужил», — написал Махачев в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» Ислама Махачева
Альберт Дураев одержал победу над Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой сабмишеном в первом раунде на 3:29. Россиянин получил шанс на подписание контракта с промоушеном UFC. До этого Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в пятираундовом поединке против поляка Петра Штруса.
Напомним, после своей победы Дураев попросил президента UFC Дану Уайта дать ему контракт с промоушеном.
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