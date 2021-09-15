Минаков поделился мнением о бое Ф. Емельяненко — Джонсон

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков поделился мнением о поединке легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко и американца Тимоти Джонсона. Бой Емельяненко — Джонсон пройдёт на турнире Bellator в Москве 23 октября и может стать последним в карьере россиянина.

«В данной ситуации у Емельяненко есть преимущество в скорости. Фёдор — жёсткий ударник, у него очень тяжёлые, жёсткие, быстрые удары.

Если Джонсон сможет выдержать натиск Фёдора в первом раунде, если поединок продлится дольше одного раунда, то дальше у Тимоти очень высокие шансы затащить Емельяненко в ту вязкую борьбу около клетки, которой он владеет практически в совершенстве. Плюс ко всему Тимоти больше, выше и тяжелее Фёдора», — рассказал Минаков в интервью YouTube-каналу «Около MMA».

Напомним, Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.



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