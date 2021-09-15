Алексей Яценко: АCA набирает обороты вопреки желанию тех, кто вводил санкции

Президент АСА Алексей Яценко рассказал о влиянии санкций США на функционирование лиги.



«Есть моменты, которые могут не то, чтобы сильно повлиять на работу, но изменить. Замена локаций бывает, другие моменты. Все знают, что у нас заблокировали Google-аккаунты и YouTube-канал. Кто-то сказал, чот война заканчивается по обоюдному желанию сторон. У нас будет также. Мы пойдём в суды и будем сражаться до конца. Мы сделали только первые шаги, в соответствии с федеральным законом.



Оспаривали в прокуратуре. Но всё это затормозилось в чиновничьих жерновах. Мы действуем по примеру Царьграда. Рассчитываем, что нам удастся отстоять свои права.



Лига набирает обороты, вопреки желанию тех, кто вводил санкции. Что касается иностранных бойцов, то кто-то думает, да. Но большая часть их осталась. Присутствие иностранных специалистов и бойцов сохраняется.



Турнир будет проведён в Дубае. Этот турнир пройдёт, уже готова площадка. В странах НАТО мы турниры проводить не можем, да. Мы не только из-за санкций не расширяем своё участие в других странах. В том же Казахстане мы отказались от турнира, поскольку там не было бы зрителей. Как только закончится это безумие, которое называется пандемия, мы вернём турниры заграницу», — передаёт слова Яценко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.