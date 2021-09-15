Иван Штырков встретится с Артуром Астаховым на турнире АСА 5 ноября

Президент АСА Алексей Яценко сообщил, что Иван Штырков 5 ноября проведёт бой с Артуром Астаховым.
«Штырков 5 ноября проведёт бой с Астаховым. Это будет дерби Екатеринбурга. И как сказали парни из столицы Урала, это будет дерби двух команд — и хорошо, что это пройдёт в Москве», — передаёт слова Яценко корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Иван Штырков дебютировал в лиге АСА в декабре 2020 года. Тогда он единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову. 26 марта 2021 года Штырков одержал первую победу в лиге. Иван раздельным решением судей победил Мурата Гугова. Всего на счету Штыркова 21 бой в ММА, в которых он одержал 18 побед, дважды потерпев поражение. Ещё один поединок завершился вничью.
Артур Астахов провёл в АСА три поединка, одержав две победы и один раз потерпев поражение.
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