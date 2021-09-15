Хасиев: верю в чемпионство Чимаева в UFC

Основатель лиги смешанных единоборств ACA Майрбек Хасиев прокомментировал поведение шведско-чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Хамзат приехал ко мне в гости, где находились мои друзья. Он подошёл и сказал, что был неправ. Как я должен был реагировать? Он извинился на чеченском языке. Это нормальный и правильный шаг, когда человек не прав, и признал это. Мы сфотографировались. Был бы у меня «Инстаграм», я бы разместил это. Он сам попросил сфотографироваться. Тема закрыта.

Конечно, я верю в чемпионство Хамзата в UFC. Я всегда говорил о том, что любой боец может вырубить любого. Одним ударом. Как ни изучай соперника, он может попасть один раз — и всё. У Чимаева есть все данные для чемпионства. Посмотрим», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.