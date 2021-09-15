Хабиб Нурмагомедов: бег и уединение – это лучший способ разгрузиться
Поделиться
Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме».
«Для меня бег и уединение – это лучший способ разгрузиться», – написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
Комментарии
- 15 сентября 2021
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
-
16:02
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:34
-
11:08
-
10:01
-
09:34
-
09:29
-
09:15
-
08:36
-
05:44
-
05:34
-
01:01
-
00:50
- 14 сентября 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:32
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
18:08
-
16:04
-
15:12
-
14:37
-
13:06
Партнерский контент