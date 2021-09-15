Хабиб Нурмагомедов: бег и уединение – это лучший способ разгрузиться

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Инстаграме».



«Для меня бег и уединение – это лучший способ разгрузиться», – написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.