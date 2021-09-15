Джозеф Бенавидес завершил карьеру в ММА

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе Джозеф Бенавидес принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает MMAJunkie.
37-летний боец занимал пятую строчку в рейтинге UFC наилегчайшего веса. На счету Бенавидеса 36 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. В последнем поединке Бенавидес встречался с россиянином Аскаром Аскаровым. Бой завершился победой Аскарова единогласным решением судей.
Поражение от Аскарова стало для Бенавидеса третьим подряд. Бенавидес является рекордсменом по количеству побед нокаутом в истории UFC в наилегчайшем весе — на его счету 13 побед. Кроме того, Бенавидес делит с Деметриусом Джонсоном первую строчку по количеству побед в дивизионе — их у него также 13.
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