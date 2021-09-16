Эвандера Холифилда на месяц отстранили от боёв

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд получил 30-дневное медицинское отстранение от поединков. Такое решение приняла Боксёрская комиссия штата Флорида, после того как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в минувшие выходные. Что касается Белфорта, то он избежал медицинского отстранения, сообщает Bleacher Report.
Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.
На счету Холифилда 57 боёв в профессиональном боксе: 44 победы (в том числе 29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, ещё один поединок признали несостоявшимся.
- 16 сентября 2021
-
09:02
-
08:31
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
-
16:02
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:34
-
11:08
-
10:01
-
09:34
-
09:29
-
09:15
-
08:36
-
05:44
-
05:34
-
01:01
-
00:50
- 14 сентября 2021
-
23:26
-
23:11
-
22:32
-
20:39
-
19:50
-
18:58
-
18:08