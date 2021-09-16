Эвандера Холифилда на месяц отстранили от боёв

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд получил 30-дневное медицинское отстранение от поединков. Такое решение приняла Боксёрская комиссия штата Флорида, после того как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в минувшие выходные. Что касается Белфорта, то он избежал медицинского отстранения, сообщает Bleacher Report.

Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.

На счету Холифилда 57 боёв в профессиональном боксе: 44 победы (в том числе 29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, ещё один поединок признали несостоявшимся.