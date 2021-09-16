Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эвандера Холифилда на месяц отстранили от боёв

Эвандера Холифилда на месяц отстранили от боёв
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд получил 30-дневное медицинское отстранение от поединков. Такое решение приняла Боксёрская комиссия штата Флорида, после того как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом в минувшие выходные. Что касается Белфорта, то он избежал медицинского отстранения, сообщает Bleacher Report.

Напомним, изначально планировалось, что с Белфортом встретится Оскар де ла Хойя, а Холифилд в следующем поединке должен был сразиться с Кевином Макбрайдом, однако эти бои были отменены. После положительного теста де ла Хойи на коронавирус он был заменён на Холифилда.

На счету Холифилда 57 боёв в профессиональном боксе: 44 победы (в том числе 29 нокаутом), 10 поражений и две ничьи, ещё один поединок признали несостоявшимся.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021