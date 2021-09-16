Хасиев: Дураев за год потерял столько, сколько не заработает в UFC

Основатель лиги смешанных единоборств ACA Майрбек Хасиев прокомментировал решение российского бойца Альберта Дураева попробовать свои силы на шоу Претендентской серии Даны Уайта после трёхлетнего простоя.
«Дураев ушёл из АСА 3 года назад. Есть люди, которым интересен заработок. Есть люди, которым интересно что-то другое. Дураев за год потерял столько, сколько не заработает в UFC. Он три года простаивал. У нас мог заработать $ 400 тыс. Заработает он это в UFC? Нет. Если он выстрелит и заработает $ 1 млн, тогда мы скажем, что он прав. Но пока этого нет.
Я желаю ему удачи. Мы из одного региона, я не могу желать плохого. Но если он проиграет каким-то тяжёлым нокаутом многие ему вспомнят эту ситуацию», — передаёт слова Хасиева корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Последний раз Дураев выходил в клетку в сентябре 2018 года, защитив титул ACB в 5-раундовом поединке против поляка Петра Штруса. Всего на счету российского средневеса 13 побед, из них 11 досрочных, а также три поражения.
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