А. Емельяненко показал фото страстного поцелуя с любимой женщиной

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото показано, как спортсмен целует любимую женщину.
«Моя любимая и я!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Санёк молодец, счастья вам».
«Счастье — самое главное».
«Влюблённый волк уже не хищник».
«Неожиданно».
Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.
Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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