А. Емельяненко показал фото страстного поцелуя с любимой женщиной

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото показано, как спортсмен целует любимую женщину.

«Моя любимая и я!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Санёк молодец, счастья вам».

«Счастье — самое главное».

«Влюблённый волк уже не хищник».

«Неожиданно».

Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.