Украинскому боксёру из США предложили сменить гражданство на российское за $ 500 тыс.
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Украинский боксёр Иван Редкач, проживающий в США, заявил, что ему предложили сменить гражданство на российское. По словам спортсмена, ему предложили за это $ 500 тыс.
«Предложили русское гражданство за $ 500 тыс. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ я скажу завтра», — написал Редкач в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Редкача.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Родину за деньги не продают».
«Чем больше гражданства, тем легче маневрировать. Вопрос так же актуален, как нужно ли иметь недвижимость в разных странах. Ответ — конечно».
«Да ты за деньги не только паспорт возьмёшь».
«Ты контракт подписал, что ли?»
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