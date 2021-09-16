Украинскому боксёру из США предложили сменить гражданство на российское за $ 500 тыс.

Украинский боксёр Иван Редкач, проживающий в США, заявил, что ему предложили сменить гражданство на российское. По словам спортсмена, ему предложили за это $ 500 тыс.

«Предложили русское гражданство за $ 500 тыс. Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ я скажу завтра», — написал Редкач в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ивана Редкача.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Родину за деньги не продают».

«Чем больше гражданства, тем легче маневрировать. Вопрос так же актуален, как нужно ли иметь недвижимость в разных странах. Ответ — конечно».

«Да ты за деньги не только паспорт возьмёшь».

«Ты контракт подписал, что ли?»