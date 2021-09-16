Штырков поделился ожиданиями от боя с Астаховым

Российский боец MMA Иван Штырков рассказал об ожиданиях от боя с Артуром Астаховым, который состоится 5 ноября.
«У меня всегда было предчувствие, что мы когда-нибудь с Артуром Астаховым встретимся в клетке. Он боец высокого уровня, достойный сильный соперник.
Я думаю, что этот бой очень интересен для любителей ММА. Надеюсь, мы порадуем болельщиков, зрителей и друг друга хорошими попаданиями, хорошим темпом боя, зрелищностью.
Мне самому интересно это противостояние во всех моментах. Во-первых, проверить себя, во-вторых, он высоко стоит в рейтингах промоушена, у него хороший бэкграунд, хорошие позиции. Артур может и побороться, и побить, предпочитает работать в стойке, поэтому бой должен быть зрелищным. Понятно, что всё будет зависеть от нашего настроя, кто как подойдёт к поединку, кто выберет какую стилистику. Надеюсь, в клетке будет жара.
С нетерпением жду 5 ноября. Впереди много работы — основной тренировочный этап — весогонка. Как говорится, надо ещё дожить до этого дня. Если все пройдёт хорошо, никто не травмируется, то этот бой станет отличным украшением турнира в Москве», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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