Дана Уайт: возможно, Андерсон Силва — величайший боец в истории единоборств

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Андерсона Силвы над Тито Ортисом в боксёрском поединке.
«Честно говоря, пора начинать говорить о Силве как о величайшем бойце. Дело не в том, что он нокаутировал Ортиса за 40 секунд. Он сделал то, что должен был. 40-секундный нокаут должен был произойти с Тито в этом бою. Но Андерсон в 46 лет победил Чавеса-младшего. Он покинул спорт, в котором считался одним из величайших бойцов в истории, победил Чавеса-младшего и нокаутировал Тито за 40 секунд. Может быть, он и правда величайший в истории единоборств. Интересно посмотреть, что он будет делать дальше», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
Напомним, в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва уже в первом раунде соглавного боя вечера расправился с бывшим обладателем титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортисом.
- 16 сентября 2021
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:02
-
08:31
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
-
16:02
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:34
-
11:08
-
10:01
-
09:34
-
09:29
-
09:15
-
08:36
-
05:44