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Дана Уайт: возможно, Андерсон Силва — величайший боец в истории единоборств

Дана Уайт: возможно, Андерсон Силва — величайший боец в истории единоборств
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Андерсона Силвы над Тито Ортисом в боксёрском поединке.

«Честно говоря, пора начинать говорить о Силве как о величайшем бойце. Дело не в том, что он нокаутировал Ортиса за 40 секунд. Он сделал то, что должен был. 40-секундный нокаут должен был произойти с Тито в этом бою. Но Андерсон в 46 лет победил Чавеса-младшего. Он покинул спорт, в котором считался одним из величайших бойцов в истории, победил Чавеса-младшего и нокаутировал Тито за 40 секунд. Может быть, он и правда величайший в истории единоборств. Интересно посмотреть, что он будет делать дальше», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.

Напомним, в ночь на 12 сентября (мск) в Голливуде (США) состоялся вечер бокса Triller Fight Club. Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва уже в первом раунде соглавного боя вечера расправился с бывшим обладателем титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортисом.

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