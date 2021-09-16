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Гэтжи назвал единственный способ, как он мог победить Нурмагомедова

Гэтжи назвал единственный способ, как он мог победить Нурмагомедова
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Бывший временный чемпион в лёгком весе Джастин Гэтжи вспомнил поражение от экс-обладателя пояса Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года. По словам Гэтжи, ему заведомо сложно было победить Нурмагомедова, если бы только он не нанёс один удачный удар.

«Я прочувствовал его мощь. Вне зависимости от того, что я делал, насколько хорошо я действовал в бою, мне было бы тяжело победить, если бы только я не нанёс один удар из миллиона, который тушит свет. А это случается нечасто», — приводит слова Гэтжи Sportskeeda.

В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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