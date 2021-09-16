18 сентября состоится юбилейный турнир — ММА Серия-40: SBC 35

18 сентября в Сербии состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-40: SBC 35. В главном событии турнира встретятся российский боец Виктор Колесник и представитель Бразилии Вильям Диас. В соглавном бою сойдутся россиянин Яков Екимов и бразилец Клеубер Кабрал.
ММА Серия-40: SBC 35
Виктор Колесник (Россия) – Вильям Диас (Бразилия)
Яков Екимов (Россия) – Клеубер Кабрал (Бразилия)
Жарко Голубович (Сербия) – Леон Краячич (Хорватия)
Николай Никитенко (Россия) – Зоран Дод (Хорватия)
Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина) – Миладин Коларски (Сербия)
Григорий Мишин (Россия) – Риккардо Пала (Италия)
Даниэль Споллярич (Сербия) — Никола Йосипович (Хорватия)
Никола Дрляча (Сербия) – Александар Милованович (Сербия)
Милош Французский (Сербия) — Срджан Стеванович (Сербия)
Стеван Ярич (Сербия) — Владимир Звеканов (Сербия).
- 16 сентября 2021
-
16:03
-
15:22
-
14:31
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:02
-
08:31
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
-
16:02
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:01
-
11:34
-
11:08
-
10:01
-
09:34