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18 сентября состоится юбилейный турнир — ММА Серия-40: SBC 35

18 сентября состоится юбилейный турнир — ММА Серия-40: SBC 35
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18 сентября в Сербии состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-40: SBC 35. В главном событии турнира встретятся российский боец Виктор Колесник и представитель Бразилии Вильям Диас. В соглавном бою сойдутся россиянин Яков Екимов и бразилец Клеубер Кабрал.

ММА Серия-40: SBC 35

Виктор Колесник (Россия) – Вильям Диас (Бразилия)
Яков Екимов (Россия) – Клеубер Кабрал (Бразилия)
Жарко Голубович (Сербия) – Леон Краячич (Хорватия)
Николай Никитенко (Россия) – Зоран Дод (Хорватия)
Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина) – Миладин Коларски (Сербия)
Григорий Мишин (Россия) – Риккардо Пала (Италия)
Даниэль Споллярич (Сербия) — Никола Йосипович (Хорватия)
Никола Дрляча (Сербия) – Александар Милованович (Сербия)
Милош Французский (Сербия) — Срджан Стеванович (Сербия)
Стеван Ярич (Сербия) — Владимир Звеканов (Сербия).

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