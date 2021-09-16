18 сентября состоится юбилейный турнир — ММА Серия-40: SBC 35

18 сентября в Сербии состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-40: SBC 35. В главном событии турнира встретятся российский боец Виктор Колесник и представитель Бразилии Вильям Диас. В соглавном бою сойдутся россиянин Яков Екимов и бразилец Клеубер Кабрал.



ММА Серия-40: SBC 35



Виктор Колесник (Россия) – Вильям Диас (Бразилия)

Яков Екимов (Россия) – Клеубер Кабрал (Бразилия)

Жарко Голубович (Сербия) – Леон Краячич (Хорватия)

Николай Никитенко (Россия) – Зоран Дод (Хорватия)

Джевад Муфтич (Босния и Герцеговина) – Миладин Коларски (Сербия)

Григорий Мишин (Россия) – Риккардо Пала (Италия)

Даниэль Споллярич (Сербия) — Никола Йосипович (Хорватия)

Никола Дрляча (Сербия) – Александар Милованович (Сербия)

Милош Французский (Сербия) — Срджан Стеванович (Сербия)

Стеван Ярич (Сербия) — Владимир Звеканов (Сербия).