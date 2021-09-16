Рикки Хаттон дал прогноз на бой Джошуа — Усик
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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Бой Джошуа — Усик состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября мск.
«Хотелось бы надеяться, что Джошуа достаточно опытен, чтобы сохранять голову холодной, и что Усик не залезет ему под кожу. Смотришь на Александра и думаешь, что он очень классный боец с сильным ударом, очень успешный. Но я бы поставил на Джошуа. Я действительно считаю, что он проявит себя, хотя бой будет для него опасным», — рассказал Хаттон в интервью YouTube-каналу Boxing News TV.
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