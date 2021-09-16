Деметриус Джонсон подерётся в промоушене ONE по смешанным правилам ММА и тайского бокса

Легендарный боец UFC Деметриус Джонсон 5 декабря проведёт свой второй поединок в рамках промоушена ONE Championship. 35-летний спортсмен по прозвищу «Мышонок» встретится с чемпионом организации по тайскому боксу — Родтангом Житмуангноном.
Любопытно, что бой будет проводится по необычным правилам: запланировано четыре раунда, где будут чередоваться ММА и тайский бокс. Первый и третий раунд пройдут по правилам ММА, второй и четвёртый — по правилам тайского бокса.
Напомним, что Джонсон неожиданно проиграл свой первый бой под эгидой ONE Championship, уступив Адриано Мораешу. На третьей минуте Деметриус решился на атаку, которая не увенчалась успехом, и получил очередной джеб навстречу в голову и упал на канвас. Мораеш бросился добивать соперника, Джонсон попытался подняться, оказался на коленях лицом к Адриано и получил тяжёлый удар коленом в голову, а после чего последовало добивание.
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