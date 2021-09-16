Стало известно имя следующего соперника Диллиана Уайта. Это не Тайсон Фьюри
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Стало известно, с кем подерётся временный чемпион WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт. 30 октября британец встретится с перспективным шведским бойцом Отто Валлином. Напомним, ранее Уайт требовал, чтобы его следующим соперником стал знаменитый Тайсон Фьюри.
Валлин выиграл два последних боя, одолев Трэфиса Кауфмана и Доминика Бризила. Всего швед провёл на профессиональном ринге 23 поединка, проиграв всего один раз — Тайсону Фьюри.
На счету Уайта 28 побед и только два поражения — от Энтони Джошуа и россиянина Александра Поветкина. В марте 2021 года Уайт в четвёртом раунде нокаутировал Поветкина в реванше, вернув себе звание временного чемпиона мира. После этого поединка Поветкин завершил карьеру.
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