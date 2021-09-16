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Дмитрий Кудряшов почтил память жертв теракта в Волгодонске

Дмитрий Кудряшов почтил память жертв теракта в Волгодонске
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Знаменитый российский боксёр Дмитрий Кудряшов почтил память жертв теракта в Волгодонске. Спортсмен возложил цветы к мемориалу.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Кудряшова.

«Сегодня, 16 сентября, Волгодонск вспоминает теракт 1999 года, когда на рассвете возле дома по Октябрьскому шоссе, 35, взорвался грузовик, начинённый тротилом. 19 погибших, 90 раненых, всего свыше 15 тысяч пострадавших, в том числе более тысячи детей. Мощность взрыва впоследствии оценили в 1000 килограммов в тротиловом эквиваленте. Наш город стал третьим в серии терактов в том страшном сентябре 1999 года, до Волгодонска прогремели два взрыва в Москве», — написал Кудряшов.

Несколькими днями ранее Кудряшов потерпел поражение от Евгения Тищенко.

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