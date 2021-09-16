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Сын Рамзана Кадырова показал умение работать на пневмогруше

Сын Рамзана Кадырова показал умение работать на пневмогруше
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Адам Кадыров, являющийся сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, показал умение работать на пневмогруше. Видео с работой боксёра опубликовал Рамзан Кадыров в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Рамзана Кадырова.

Ранее сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров. Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.

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