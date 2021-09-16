Майя: заставлять женщину драться с трансгендером, рождённым мужчиной — это абсурд

Знаменитый боец смешанных единоборств Демиан Майя поделился мнением о спортсменах-трансгендерах. Несколько дней назад в ММА дебютировала вторая в истории единоборств женщина-трансгендер Алана Маклафлин, одержавшая разгромную победу. Ранее Маклафлин был мужчиной и служил в Афганистане.
«Когда человек, рождённый мужчиной, дерётся с женщиной — это абсурд. Возьмём для примера мой вид спорта — единоборства. Человек, который будет драться с транс-атлетом, точно получит травму. Нет разницы, когда именно мужчина начал принимать женские гормоны. У меня нет предубеждений против трансгендеров, не подумайте. Но этот способ не годится для борьбы с предрассудками.
Поединков женщин с трансгендерами допускать нельзя. Одно дело, когда мужчина хочет драться с женщиной и она соглашается. Но когда вы заставляете женщину драться с трансгендером, который был мужчиной — это абсурд», — заявил Майя.
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