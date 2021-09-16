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Стал известен следующий соперник Сергея Харитонова

Стал известен следующий соперник Сергея Харитонова
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Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов узнал имя своего следующего соперника. Как сообщает аккаунт «Вестник ММА» в «Инстаграме», 6 ноября 41-летний Харитонов встретится со своим ровесником Фабио Мальдонадо на турнире PaRus FC.

В последнем поединке Харитонов проиграл 46-летнему Чейку Конго в главном бою турнира Bellator. Ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу. В результате этого поражения Сергей упустил шанс на получение титульного поединка.

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