Стал известен следующий соперник Сергея Харитонова
Поделиться
Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов узнал имя своего следующего соперника. Как сообщает аккаунт «Вестник ММА» в «Инстаграме», 6 ноября 41-летний Харитонов встретится со своим ровесником Фабио Мальдонадо на турнире PaRus FC.
В последнем поединке Харитонов проиграл 46-летнему Чейку Конго в главном бою турнира Bellator. Ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу. В результате этого поражения Сергей упустил шанс на получение титульного поединка.
Комментарии
- 16 сентября 2021
-
23:34
-
22:29
-
21:27
-
20:32
-
19:49
-
18:41
-
18:15
-
17:58
-
16:51
-
16:03
-
15:22
-
14:31
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:02
-
08:31
-
00:44
- 15 сентября 2021
-
23:50
-
22:41
-
20:53
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:50
-
17:51
-
16:08
Партнерский контент