Стал известен следующий соперник Сергея Харитонова

Знаменитый российский боец ММА Сергей Харитонов узнал имя своего следующего соперника. Как сообщает аккаунт «Вестник ММА» в «Инстаграме», 6 ноября 41-летний Харитонов встретится со своим ровесником Фабио Мальдонадо на турнире PaRus FC.

В последнем поединке Харитонов проиграл 46-летнему Чейку Конго в главном бою турнира Bellator. Ключевым в поединке стал второй раунд, во второй половине которого Харитонову приходилось лишь отбиваться от серии атак французского бойца. В последние секунды раунда Конго перевёл бой в партер и провёл удушающий приём, в результате которого за секунду до конца раунда россиянин постучал по настилу. В результате этого поражения Сергей упустил шанс на получение титульного поединка.