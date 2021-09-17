Хабиб Нурмагомедов – о поединке Завурова: сегодня Лев выйдет на свою последнюю охоту

Российский боец UFC, бывший чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем заключительном поединке в карьере для 37-летнего спортсмена смешанных единоборств Шамиля Завурова.
«Сегодня Лев выйдет на свою последнюю охоту. Я не помню, когда ещё я так волновался перед каким-либо боем. 21:00 не забудьте включить «Матч ТВ», будет как минимум интересно. Шамиль, по-братски обрадуй нас, мы этого очень ждём», — гласит пост Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, Завуров встретится с Нариманом Аббасовым. Поединок пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.
37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.
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