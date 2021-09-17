Рой Джонс отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова о последнем бое Завурова

Бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс оставил комментарий под постом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Нурмагомедов, комментируя предстоящий поединок Шамиля Завурова, который станет последним в его карьере, признался, что ещё никогда так не волновался перед каким-либо боем.

«Удачи», — написал Джонс в комментариях и добавил несколько эмодзи.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, Завуров встретится с Нариманом Аббасовым. Поединок пройдёт на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова 17 сентября.

37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.