А. Емельяненко ответил на вопрос о бое с Джеффом Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, возможен ли его поединок с ветераном MMA Джеффом Монсоном. Емельяненко 40 лет, Монсону — 50.

«Бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном? Да он уже старый, инвалид, еле ходит. А тем более на голых кулаках! Он же не боксёр. Сколько лет уже в зале не был. Он же депутат. «Емельяненко бьёт депутатов российской Госдумы» — будет новая статья в газете.

Есть предложение, я подерусь на голых кулаках, но пока контракт не подписан, не хочу разглашать, с кем и когда. Договорённость с лигой Hardcore FC? Да, есть договоренность, я сейчас жду подписания контракта, и, как только документы будут у меня на руках, Анатолий Сульянов (основатель Hardcore FC. — Прим. «Чемпионата») даст новость у себя в аккаунте, а я, ссылаясь на его организацию, опубликую информацию у себя», — приводит слова Емельяненко Sport24.