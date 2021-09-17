А. Емельяненко ответил на вопрос о бое с Джеффом Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, возможен ли его поединок с ветераном MMA Джеффом Монсоном. Емельяненко 40 лет, Монсону — 50.
«Бой на голых кулаках с Джеффом Монсоном? Да он уже старый, инвалид, еле ходит. А тем более на голых кулаках! Он же не боксёр. Сколько лет уже в зале не был. Он же депутат. «Емельяненко бьёт депутатов российской Госдумы» — будет новая статья в газете.
Есть предложение, я подерусь на голых кулаках, но пока контракт не подписан, не хочу разглашать, с кем и когда. Договорённость с лигой Hardcore FC? Да, есть договоренность, я сейчас жду подписания контракта, и, как только документы будут у меня на руках, Анатолий Сульянов (основатель Hardcore FC. — Прим. «Чемпионата») даст новость у себя в аккаунте, а я, ссылаясь на его организацию, опубликую информацию у себя», — приводит слова Емельяненко Sport24.
- 17 сентября 2021
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:03
-
09:44
-
09:03
-
07:38
-
04:18
-
00:31
- 16 сентября 2021
-
23:34
-
22:29
-
21:27
-
20:32
-
19:49
-
18:41
-
18:15
-
17:58
-
16:51
-
16:03
-
15:22
-
14:31
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:03
-
10:35
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:02