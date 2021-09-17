Определился следующий соперник Тима Цзю

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю узнал имя следующего соперника. Им стал 31-летний японский боец Такеси Иноуэ. Бой пройдёт 17 ноября. Место поединка ещё не определено.

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Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, что такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.

26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).