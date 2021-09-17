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Поветкин, Рой Джонс и Костя Цзю сделали совместный снимок

Поветкин, Рой Джонс и Костя Цзю сделали совместный снимок
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Бывший временный чемпион мира по версиям WBA и WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин разместил новый пост в своём «инстаграме», где показал общее фото с экс-чемпионом мира по боксу в четырёх весовых категориях Роем Джонсом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Костей Цзю.

«Побывал в Челябинске на торжественной закладке первого камня в основание «РМК-Арены» — большого спортивного комплекса, где будут базироваться детские спортивные школы, и, что для меня как для боксёра очень приятно, будет шесть площадок для занятий единоборствами», — подписал фото Поветкин.

Фото можно посмотреть на официальной странице Александра Поветкина в «Инстаграме».

Ранее Джонс отреагировал на пост Хабиба Нурмагомедова о последнем бое Завурова.

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