Костя Цзю: Тиму везут «мешков»? А вы можете организовать титульный бой?

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал то, что следующим соперником его сына Тима Цзю станет японец Такеси Иноуэ.
«Более детально я разберу Иноуэ чуть позже. Но что касается всех заявлений, что Тиму везут «мешков», — вы можете организовать титульный поединок?
Есть определённые mandatory defence (обязательные защиты. — Прим. «Чемпионата»), Тим не может выйти на бой, потому что у Иноуэ тоже есть определённые обязательства. Тиму сидеть и ждать боя или выступать и быть активным? Все эти бои просто для того, чтобы не было простоя. Если нет возможности выступить за титул, нужно боксировать, а не сидеть и ждать у моря погоды», — сказал Цзю-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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