Бывший боец UFC Омари Ахмедов перейдёт в PFL

Бывший российский боец UFC Омари Ахмедов подпишет контракт с американской лигой PFL.
Напомним, Ахмедов покинул UFC в июле 2021 года. За этот промоушен боец выступал с 2013 года. Последний бой в этой лиге он провёл на турнире UFC 264. Тогда Омари уступил американцу Брэду Таваресу раздельным решением судей. Для россиянина это поражение стало шестым в смешанных единоборствах при 21 победе и одной ничьей.
Первый поединок в смешанных единоборствах Омари провёл в январе 2010 года. Ахмедов встречался с представителем Армении Ишханом Захаряном. Бой завершился в пользу российского спортсмена сабмишном в первом раунде.
Фото: https://www.instagram.com/omari_akhmedov/?hl=ru
Отметим, что дебют Ахмедова в PFL может состояться на финальном турнире 28 октября этого года.
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