Боец UFC Арман Царукян объяснил, почему тренируется в США, а не в России
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Российский легковес Арман Царукян, выступающий в UFC, объяснил, почему тренируется в США, а не в России.
«Возможно ли стать чемпионом UFC, тренируясь только в России? Конечно, реально. Почему тогда тренируюсь в США? Так как я выступаю в США, мне нужны виза и аккредитация, потому я тут тренируюсь и живу. Если бы не эти дополнительные требования, я бы с удовольствием остался и тренировался в России», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Следующий поединок Арман проведёт в ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 192. Бой пройдёт в основном карде. Соперником россиянина станет американец Кристос Гиагос.
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