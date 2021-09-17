А. Емельяненко рассказал о диете и назвал свой актуальный вес

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, какую диету соблюдает, и сообщил, каков его вес.
«Сколько вешу? 123-124 кг. У меня есть сейчас небольшое пузо, но я его уберу. Раньше был вот такой мамон, бока, круглая будка, а сейчас я уберу лишние килограммы. У меня хорошая скорость, выносливость, неплохая подвижность.
Сложно ли держать диету? Особенно вечером. Вечером только поел — и сразу снова есть хочется. Я уже купил себе яблок и к вечеру их наедаюсь. А так смотрел видео про Тайсона, он в день съедал 4000 килокалорий, а я съедаю даже меньше, чем две. Мне привозят еду с доставкой из расчёта 2000 ккал в сутки, но я даже из них часто что-то не доедаю, ем рыбу и мясо без гарнира, не ем мучное», — цитирует Емельяненко «Матч ТВ».
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