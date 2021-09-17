А. Емельяненко рассказал, как пришёл на встречу с Путиным в спортивном костюме

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вспомнил, как в 2007 году встретился с президентом России Владимиром Путиным.
«Нас не обыскивали. У нас даже форма одежды такая была: я там в спортивном костюме. Не думал, что у нас встреча состоится. Знал, что президент будет на нашем турнире, но на сам турнир поехал на машине в спортивном костюме. Припарковался, дошёл до зала, никто меня не досматривал.
Там даже не столько был ужин, сколько просто мы сидели, общались. По-моему, даже не ели, а просто были холодные закуски. Из иностранцев там кто-то себе выпивку заказывал, но мы, чтобы не провоцировать себя перед Владимиром Владимировичем, пили воду, соки.
Ни о чём не просил, я знаю, что всего могу в жизни и сам добиться. Что у него и без меня хватает забот, людей, кому нужно время и внимание уделить. Есть в России более нуждающиеся люди, чем я. Я одухотворённый оттуда вышел, не ожидал, что он турнир наш посетит, что потом уделит нам время, с нами пообщается», — цитирует Емельяненко «Матч ТВ».
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