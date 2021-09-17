Ванзант показала соблазнительный наряд, в котором встретит Остина, если он завоюет пояс

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, разместила новый пост в своём «твиттере». Пейдж показала, в каком наряде встретит мужа, Остина Вандерфорда, в случае его завоевания чемпионского пояса.
«Как я буду смотреть на Остина, когда он принесёт домой этот пояс», — подписала фото Ванзант.
Фотографию можно посмотреть на странице Пейдж Ванзант в «Твиттере».
В ночь с 23 на 24 июля Ванзант встречалась с другой американкой Рэйчел Остович в поединке на голых кулаках. Это противостояние возглавило шоу Bare Knuckle FC. По итогам схватки победа досталась Остович. Это был второй поединок Ванзант в Bare Knuckle FC, в дебютном бою в промоушене Пейдж уступила Британи Хёрд.
До перехода в Bare Knuckle FC Пейдж долгое время выступала в лиге UFC.
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