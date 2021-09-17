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«Не пропустите триллер «Последняя охота». Уланбеков — о предстоящем бое Завурова

«Не пропустите триллер «Последняя охота». Уланбеков — о предстоящем бое Завурова
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Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории, пожелал удачи 37-летнему Шамилю Завурову, который сегодня, 17 сентября, проведёт последний поединок в карьере. Противостоять Шамилю будет Нариман Аббасов из Азербайджана.

«Сегодня вечером не пропустите триллер под названием «Последняя охота». Желаю тебе победы, Шамиль. Человек, на боях которого выросло много ребят!» — написал Уланбеков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Уланбекова в «Инстаграме».

37-летний Шамиль Завуров выступает в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, шесть поражений и одна ничья в MMA. Последний бой он провёл в июне 2021 года, победив бразильца Рикардо Тирлони на турнире EFC 37.

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