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Результаты взвешивания Bellator 266: Дэвис оказался тяжелее Ромеро

Результаты взвешивания Bellator 266: Дэвис оказался тяжелее Ромеро
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Состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире по смешанным единоборствам Bellator 266. Спортивное мероприятие пройдёт в ночь с 18 на 19 сентября 2021 года в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В его главном событии встретятся бывший чемпион организации в полутяжёлом весе Фил Дэвис и экс-боец UFC Йоэль Ромеро, для которого этот поединок станет дебютным в Bellator.

Результаты взвешивания всех участников Bellator 265:

Основной кард:

Фил Дэвис (93,44 кг) – Йоэль Ромеро (93,17 кг)
Нейман Грейси (77,38) – Марк Леммингер (77,07)
ДиАнна Беннетт (58,6) – Алехандра Лара (56,79)
Георгий Караханян (70,58) – Сол Роджерс (70,62)
Кристиан Эдвардс (92,67) – Бен Пэрриш (93,26)

Предварительный кард:

Грант Нил (92,58) – Алекс Полицци (92,94)
Энтони Адамс (84,05) – Халид Муртазалиев (84,05)
Альберт Гонсалес (79,38) – Абрахам Ваесау (79,38)
Сократис Эрнандес (61,64) – Бобби Серонио (61,42)
Ралан Грейси (77,56) – Шейн Киф (76,7)
Джон Адамс (56,88) – Эдвин Де Лос Сантос (56,84)
Джесси Дельгадо (58,74) – Джошуа Диллон (58,97).

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