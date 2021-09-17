Александр Емельяненко: буду бить Тарасова аккуратно, но сильно, пока не упадёт

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с блогером Артёмом Тарасовым. Бой по правилам кулачных боёв состоится 18 сентября в Москве.



«Завтра в 10 вечера у меня будет бой. Буду бить Тарасова. Аккуратно, но сильно. Буду бить Тарасова, пока он не упадёт», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфире в «Инстаграме».



Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.



Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.