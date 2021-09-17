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А. Емельяненко договорился с Харитоновым о проведении двух боёв

А. Емельяненко договорился с Харитоновым о проведении двух боёв
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что договорился о проведении двух поединков с соотечественником Сергеем Харитоновым. По словам Емельяненко, состоится два боя — первый по правилам бокса, а второй — по правилам ММА.

«Звонил менеджер Харитонова, предлагал бой. Договорились на два поединка, но придётся отправлять его в зимнюю спячку. Хотя, судя по тому, какой у меня график серьёзный, спячка будет весенняя. Первый бой с Харитоновым будет по правилам бокса, второй — по правилам ММА», — сказал Александр Емельяненко во время прямого эфире в «Инстаграме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), рэпером Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует драться с Вячеславом Дациком.

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