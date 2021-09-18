Шамиль Завуров проиграл в последнем бою в карьере
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Президент лиги Eagle FC, российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров проиграл свой прощальный бой. Завуров встречался с Нариманом Аббасовым. Поединок состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Бой завершился уже в первом раунде победой Аббасова техническим нокаутом. Таким образом, была прервана серия из пяти побед Завурова подряд.
37-летний Шамиль Завуров выступал в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Для Шамиля этот поединок стал третьим в 2021 году. Ранее он объявил, что завершит карьеру после этого боя.
Для 27-летнего Наримана Аббасова этот бой был 30-м в смешанных единоборствах. На его счету 27 побед и три поражения.
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