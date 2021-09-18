«Не получилось уйти красиво». Завуров высказался после поражения в своём прощальном бою

Президент лиги Eagle FC, российский боец смешанных единоборств Шамиль Завуров высказался после поражение в прощальном поединке с Нариманом Аббасовым из Азербайджана. Бой состоялся на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

«Очень жаль, конечно. Прощальный бой, но карьеру приходится завершать так. Были и большие победы… Но сегодня Нариман оказался сильнее. Он настоящий чемпион и заслуженно носит этот пояс. К сожалению, не получилось уйти красиво. Хотел посвятить этот бой нашему великому тренеру, который покинул нас, — Абдулманапу Магомедовичу. Всем огромное спасибо!» — сказал Завуров после боя.

37-летний Шамиль Завуров выступал в смешанных единоборствах с 2004 года. На его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. Для Шамиля этот поединок стал третьим в 2021 году. Ранее он объявил, что завершит карьеру после этого боя.