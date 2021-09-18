Хабиб — Уланбекову: скоро будешь на вершине

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Тагиру Уланбекову, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории.
«Скоро будешь на вершине. Продолжай», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/
29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением судей он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
- 18 сентября 2021
-
11:06
-
10:58
-
10:01
-
09:45
-
09:45
-
04:15
-
00:32
- 17 сентября 2021
-
23:00
-
21:41
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
20:54
-
19:58
-
19:00
-
17:46
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:10
-
15:00
-
14:22
-
13:40
-
13:03
-
12:52
-
12:04
-
11:41
-
11:33
-
10:57
-
10:42
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:03
-
09:44