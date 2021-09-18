Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб — Уланбекову: скоро будешь на вершине

Хабиб — Уланбекову: скоро будешь на вершине
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Тагиру Уланбекову, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории.

«Скоро будешь на вершине. Продолжай», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением судей он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.

Новость по теме
«Хотел кое-что написать. Лучше не буду». Хабиб — о новом фото Уланбекова со слонихой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021