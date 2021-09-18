Хабиб — Уланбекову: скоро будешь на вершине

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Тагиру Уланбекову, выступающий в UFC в наилегчайшей весовой категории.



«Скоро будешь на вершине. Продолжай», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/

29-летний Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) единогласным решением судей он победил бразильского бойца MMA Бруно Сильву.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.