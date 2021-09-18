Александр Емельяненко исполнил танец под песню «Я люблю буги-вуги». Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своём «игстаграме», исполнив танец под песню «Я люблю буги-вуги».



«Как говорил буржуазный писатель Чехов, нужно по капле выдавливать из себя жлоба!» — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстагараме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья. Сегодня, 18 сентября, Александр проведёт бой блогером Артёмом Тарасовым.