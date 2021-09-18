Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко исполнил танец под песню «Я люблю буги-вуги». Видео

Александр Емельяненко исполнил танец под песню «Я люблю буги-вуги». Видео
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новое видео в своём «игстаграме», исполнив танец под песню «Я люблю буги-вуги».

«Как говорил буржуазный писатель Чехов, нужно по капле выдавливать из себя жлоба!» — подписал видео Емельяненко.

Видеозапись можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстагараме».

Последний бой Александр провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого поединка поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья. Сегодня, 18 сентября, Александр проведёт бой блогером Артёмом Тарасовым.

Новость по теме
Александр Емельяненко оказался тяжелее Артёма Тарасова на 38 кг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021