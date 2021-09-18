Джейк Пол поддел Дану Уайта. Фото

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол в «сториз» своего «инстаграма» потроллил президента UFC Дану Уайта.



«Если у тебя выдался плохой день… запомни, ты бы мог оказаться на месте лысого Даны, а твою голову могла бы облизывать крыса», — подписал соответствующее фото Пол.

Фото: https://www.instagram.com/jakepaul/?hl=ru

Прежде Джейк Пол утверждал, что никогда не говорил о желании подписывать контракт с UFC. Также блогер заявлял, что Уайт не создавал этот промоушен. Блогер неоднократно отмечал, что его бои приносят больший доход, чем поединки в UFC.

Ранее Уайт рассказал, когда может состояться реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом MMA Робертом Уиттакером. Первый поединок между бойцами состоялся в 2019 году. Тогда победу праздновал Исраэль.