Джейк Пол поддел Дану Уайта. Фото

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол в «сториз» своего «инстаграма» потроллил президента UFC Дану Уайта.
«Если у тебя выдался плохой день… запомни, ты бы мог оказаться на месте лысого Даны, а твою голову могла бы облизывать крыса», — подписал соответствующее фото Пол.
Фото: https://www.instagram.com/jakepaul/?hl=ru
Прежде Джейк Пол утверждал, что никогда не говорил о желании подписывать контракт с UFC. Также блогер заявлял, что Уайт не создавал этот промоушен. Блогер неоднократно отмечал, что его бои приносят больший доход, чем поединки в UFC.
Ранее Уайт рассказал, когда может состояться реванш между чемпионом промоушена в среднем весе Исраэлем Адесаньей и австралийским бойцом MMA Робертом Уиттакером. Первый поединок между бойцами состоялся в 2019 году. Тогда победу праздновал Исраэль.
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