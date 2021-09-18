Четыре бойца уволены из UFC

Четыре бойца были уволены UFC после своих недавних поражений. Об этом сообщает MMA Fighting, ссылаясь на официальных представителей промоушена. Речь идёт о бразильце Андерсоне дос Сантосе и трёх представителях США: Рузвельте Робертсе, Джейми Симмонсе и Драко Родригесе.

Дос Сантос был нокаутирован Майлзом Джонсом на UFC 265, потерпев три поражения в последних четырёх боях. Родригес на том же турнире уступил Винсу Моралесу, а Симмонс — Джонни Муньозу. Робертс в конце августа проиграл в поединке с чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 37. В главном бою встретятся средневесы Энтони Смит и Райан Спэнн. Ранее состоялась дуэль взглядов участников соревнований.