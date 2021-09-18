Уайлдер: Фьюри — один из самых больших лжецов в мире бокса

Знаменитый американский боксёр Деонтей Уайлдер высказался о действующем чемпионе мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британце Тайсоне Фьюри.

«Посмотрите на репутацию Тайсона Фьюри — он один из самых больших лжецов в мире бокса. Но часто ли можно услышать об этом? Многим просто всё равно. Похоже, людям, наделённым властью в этом спорте, до этого нет никакого дела, потому они и оправдывают этих трусов», — приводит слова Уайлдера BoxingScene со ссылкой на эфир канала 78SPORTSTV.

Деонтей также рассказал, что будет делать в случае отказа Фьюри от боя с ним по тем или иным причинам.

«Если он решит не выходить на бой, то заплатит штраф. Если он не будет драться, то заплатит мне столько, сколько должен. Ему придётся отказаться от пояса», — сказал Уайлдер.

Уайлдер и Фьюри должны сразиться 9 октября. Это будет уже их третий поединок. Изначально планировалось, что он состоится 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона его пришлось перенести. Также сообщается, что место боя не изменилось: это арена в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.