Кадыров: для нас Завуров навсегда останется победителем

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на завершение карьеры российским бойцом ММА Шамилем Завуровым. Завуров накануне провёл поединок с Нариманом Аббасовым на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, потерпев поражение в первом раунде. Этот бой стал для Завурова последним в профессиональной карьере.



«Шамиль Завуров, один из ярчайших представителей РСК «Ахмат» сегодня завершил свою профессиональную карьеру.



Многие годы Шамиль представлял клуб и украшал его название и историю своими яркими победными выступлениями в октагоне. Лев Дагестана не раз становился обладателем чемпионских поясов, его отличали интересный стиль боя, невероятный дух победителя и удивительная скромность.



В прощальном поединке в Москве, выступая в главном бою бойцовского вечера, Завуров уступил действующему чемпиону AMCFN Нариману Абассову. Но для нас он навсегда остаётся ярким победителем с настоящим львиным сердцем, покинувшим октагон красиво и гордо.



Шамиль, уверен, что твоя карьера не закончилась, а всего лишь перешла на другой новый уровень. Ты уже многое сделал для спорта и своих многочисленных поклонников.



Удачи, Шамиль! Спасибо за каждый поединок, брат! Ахмат — Сила!», — написал Кадыров в своём «инстаграме».