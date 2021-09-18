Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября
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Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион ACB в среднем весе Альберт Дураев дебютирует в UFC 30 октября 2021 года на турнире UFC 267, сообщает MMAFighting. Соперником Дураева станет итальянский боец смешанных единоборств Алессио Ди Кирико.
Бывший чемпион ACB в среднем весе 14 сентября одержал победу над бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой на шоу Претендентской серии Даны Уайта, получив право на заключение контракта с промоушеном UFC. Всего на счету российского средневеса 13 побед, из них 11 досрочных, а также три поражения.
Алессио Ди Кирико провёл 19 поединков в профессиональных ММА, одержав 13 побед и потерпев шесть поражений. В последних пяти боях итальянец одержал только одну победу.
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