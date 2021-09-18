Тренер Силвы хочет увидеть бой Андерсона с Флойдом Мейвезером
Поделиться
Луис Дореа, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы, сообщил, что он хотел бы увидеть бой своего подопечного с Флойдом Мейвезером.
«У нас есть новая реальность — братья Полы с миллионами подписчиков, которые любят испытывать себя. Это был бы громкий бой, они говорят об Андерсоне, а он готов провести бой с любым из них. Но, думаю, должен состояться бой Мейвезера и Силвы. Один из величайших боксёров в истории против одного из величайших бойцов ММА в истории.
Это моё желание. Мы уважаем Флойда. Он испытал себя в бою с более тяжёлым Логаном Полом, так почему бы ему не встретиться с Андерсоном Силвой? Этот бой побил бы все рекорды pay-pre-view», — приводит слова Луиса Дореа BJPenn.
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
22:24
-
21:00
-
20:15
-
19:05
-
18:23
-
17:35
-
16:51
-
16:32
-
15:48
-
14:46
-
14:22
-
13:17
-
12:35
-
12:14
-
11:06
-
10:58
-
10:01
-
09:45
-
09:45
-
04:15
-
00:32
- 17 сентября 2021
-
23:00
-
21:41
-
21:35
-
21:31
-
21:29
-
20:54
-
19:58
-
19:00
-
17:46
-
16:48
-
16:30
-
16:12
-
15:10
-
15:00
Партнерский контент