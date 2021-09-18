Тренер Силвы хочет увидеть бой Андерсона с Флойдом Мейвезером

Луис Дореа, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы, сообщил, что он хотел бы увидеть бой своего подопечного с Флойдом Мейвезером.



«У нас есть новая реальность — братья Полы с миллионами подписчиков, которые любят испытывать себя. Это был бы громкий бой, они говорят об Андерсоне, а он готов провести бой с любым из них. Но, думаю, должен состояться бой Мейвезера и Силвы. Один из величайших боксёров в истории против одного из величайших бойцов ММА в истории.



Это моё желание. Мы уважаем Флойда. Он испытал себя в бою с более тяжёлым Логаном Полом, так почему бы ему не встретиться с Андерсоном Силвой? Этот бой побил бы все рекорды pay-pre-view», — приводит слова Луиса Дореа BJPenn.