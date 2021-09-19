Емельяненко — Тарасову: ты не попал ни разу, были только колхозные удары из-под задницы

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к блогеру Артёму Тарасову после победы в поединке на турнире промоушена «Наше Дело».
«На самом деле, я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Первый отрезок боя остался за Тарасовым. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Емельяненко сумел прибрать инициативу и провёл уверенно концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
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