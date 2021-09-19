Судья защищал Тарасова от Емельяненко, Джигурда кричал с балкона. Лучшие фото боя

18 сентября в Москве российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над блогером Артёмом Тарасовым в главном поединке турнира промоушена «Наше Дело». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.
Бой проходил по правилам кулачных боёв, бойцы провели в клетке три раунда по две минуты.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к блогеру Артёму Тарасову после победы в поединке на турнире промоушена «Наше Дело».
«На самом деле я устал за тобой бегать. Ты не попал ни одного удара. Были только какие-то колхозные удары из-под задницы. Рассечение? Это я сам себе рукой поставил. Ты говоришь, что готовился две недели? А я вообще только что встал с дивана. Меня разбудили. Соперников себе не выбираю, реванш с тобой мне особо не нужен», — приводит слова Емельяненко «Матч ТВ».
Лучшие кадры с боя Александра Емельяненко — Артёма Тарасова— в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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