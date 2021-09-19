Линдси Харрис в первом раунде ярко нокаутировал Касанганая на турнире UFC Vegas 37
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся бой в полусреднем весе предварительного карда турнира UFC Fight Night 192 (Vegas 37) между 27-летним американцем Импа Касанганаем и 34-летним спортсменом из Гайаны Карлстон Линдси Харрисом.
Бой завершился на второй минуте первого раунда победой Линдси Харриса техническим нокаутом.
Для Линдси Харриса эта победа стала второй в двух боях на UFC и 16-й за карьеру в ММА при четырёх поражениях. Импа Касангай уже имел за плечами одно поражение в трёх боях на UFC, так что это стало для него уже вторым, за карьеру в ММА он одержал семь побед.
Напомним, что в главном бою встретятся средневесы Энтони Смит и Райан Спэн, а в соглавном выявлять сильнейшего будут Ион Куцелаба и Девин Кларк.
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